阪神２軍の注目選手を取り上げる企画「飛び出せ大物」。第１３回は育成の伊藤稜投手（２６）を取り上げる。左腕は左肩痛の影響もあり、昨季に実戦初登板。それでも４年目の今季は２軍でローテを完走し、存在感を示した。来季に向けては今季投げてこなかったツーシームに取り組む。球種の選択肢を広げ、目標の支配下登録を勝ち取る。◇◇安芸のブルペンに小気味良いミットの音が響く。音の主は伊藤稜だ。左腕は秋季キャ