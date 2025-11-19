11月19日（水）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市南区富合町（スピード違反）国道57・・・熊本市東区下南部（スピード違反）  ＜午後＞国道268・・・水俣市中鶴（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がいる