女優の柴咲コウ（年齢非公表）が18日、19日配信開始のABEMAドラマ「スキャンダルイブ」（水曜後10:00）のPRイベントを都内で行った。スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の攻防戦を描く物語。作品の内容にちなみ、登壇者の中で突撃取材したい人物を問われるとSUPEREIGHTの横山裕（44）を指名。街中で変装もせずに歩いている横山を見かけていたといい「いつもあんな丸出しで歩いてるんですか？」と驚きながら尋ねていた。