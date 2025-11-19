目にする機会が少ない原画の複製が並ぶ「横手市増田まんが美術館厚木出張所」＝１５日、アミューあつぎ５階神奈川県厚木市と秋田県横手市の友好都市締結４０周年を記念した企画展「横手市増田まんが美術館厚木出張所」が３０日まで、アミューあつぎ５階の「あつぎアートギャラリー」（厚木市中町）で開かれている。「釣りキチ三平」の矢口高雄さんや「子連れ狼（おおかみ）」の小島剛夕（ごうせき）さんら著名漫画家６人の複製原