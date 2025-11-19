阪神の大山悠輔内野手（３０）が１８日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の３億４０００万円でサインした。昨年、国内ＦＡ権を行使し、チームに残留。５年１７億円で契約を結んでいる。今季８年連続の２桁本塁打を記録した主砲は、球団に甲子園の“テラス席”設置を要望。近年、設置される球場も増える中、野手としての意見を強調した。今オフは新しい練習方法などを開拓し、プロ１０年目となる来季の