出荷に備え作業が進められるシクラメン＝１４日、秦野市堀山下クリスマスや年末の贈り物として人気のあるシクラメンが、神奈川県内屈指の産地・秦野市内でも出荷シーズンを迎える。農家の温室内では赤やピンクの花々が咲き誇り、生産者が作業を続けている。ＪＡはだのでは、花き部会鉢物部の４軒が栽培。今年は部全体で約６万鉢が市内直売所や県内の市場などに出回る。同市堀山下の北村昌史さん（２９）の温室では、約２千鉢