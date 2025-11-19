巨人・森田駿哉投手（２８）が「岡本世代」の意地を見せ、来季の規定投球回到達を目指す。１８日、都内で契約を更改し、１５０万円増の年俸１５００万円でサイン。同じ１９９６年世代の岡本のメジャー挑戦が濃厚となり「すごいなと純粋に思いますし、負けてはダメ。中心選手になれるように頑張っていきたい」と初の規定投球回を目標に掲げた。２年目の今季はプロ初勝利を含む３勝。夏場以降に貴重な先発左腕としてチームを支え