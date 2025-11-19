巨人の浦田俊輔内野手（２３）が１８日、来季のレギュラー奪取と盗塁王を誓った。東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１００万円アップの年俸１３００万円でサイン（金額は推定）。正二塁手の吉川が来季開幕に間に合うかは不透明で、「１年間フル稼働しないと」と意気込んだ。５０メートル５秒８の俊足を武器に、球団では仁志敏久以来となる２年目以内の開幕「１番・二塁」、２リーグ制後球団初となる２年目以内の盗