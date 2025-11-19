俳優の財津優太郎（２６）が、イケメンな撮影ショットを披露した。１９日までにインスタグラムを更新し、「雨上がりの良い匂いがする日に撮ってもらいました」とつづり、屋外での写真をアップ。財津は赤系のトップスを着用し、背景の緑に映える。フォロワーからは「秋の赤素敵です穏やかさが際立ってます」「Ｙｏｕｌｏｏｋａｍａｚｉｎｇ」との声が上がった。ドラマや映画で活躍した俳優の財津一郎さん（２０２３年１