女性6人組「超ときめき宣伝部」が18日、東京・新宿歌舞伎町のシネシティ広場でフリーライブを行った。サラリーマンら約3500人が集まる中、TikTokでの総再生回数25億回超えのヒット曲「超最強」など4曲を披露。SNSアプリ「Threads」の魅力を伝える「超ときめきスレッズ宣伝部」の就任記念として開催され、披露した「トゥモロー最強説！！」はアプリ内の投票で決定した。今年4月に結成10周年を迎え、吉川ひより（24）は「誰もが