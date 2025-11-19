阪神から育成ドラフト２位で指名された山崎照英外野手（２２）＝関西独立リーグ兵庫＝が１８日、西宮市内のホテルで入団交渉に臨み、支度金３００万円、年俸３００万円で仮契約を結んだ。九州文化学園高時には食物調理科に在籍していた異色の経歴を持つ２２歳。週に１度の調理実習で鍛えた料理力でプロ入りに向けて増量し、セ・リーグ初の育成出身盗塁王を目指す。（金額は推定）山崎にはプロ野球選手として珍しい特技がある。