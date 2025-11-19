中村敬斗のゴールを解説陣が絶賛した。日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表と国立競技場で対戦。３−０で勝利した。この一戦はTBS系列で全国に生中継され、元日本代表の福田正博氏と槙野智章氏が解説を務め、78分に生まれた日本の３点目にうなった。自陣から瀬古歩夢が１トップの上田綺世にグラウンダーの縦パスを入れる。これを受けた上田がドリブルでエリア内に進入し、中で待つ中村にラストパス。中村は巧