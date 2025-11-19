［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦い、３−０で快勝を収めた。開始４分に久保建英のクロスを胸トラップした鎌田大地の左足シュートで先制した日本は、71分に町野修斗、78分には中村敬斗がネットを揺らし、南米の雄を粉砕した。試合後、左ウイングでフル出場したボリビア代表の逸材FWフェルナンド・ナバに話を訊くと、こうゲームを