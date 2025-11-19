2025年11月16日、中国メディアの第一財経は、ニキビ治療に役立つワクチン開発に向けた研究が中国や海外で進んでいることを報じた。記事は、各種疾患の免疫をターゲットとしたワクチンや薬品の臨床研究が国内外で進む中、ニキビについても「対症療法」から「ターゲット治療」へと移行しつつあると紹介。ニキビは世界で8番目に多い疾患で、従来は抗菌や皮脂減少を主とした「対症療法」が行われてきたものの、耐性菌のリスクや刺激性