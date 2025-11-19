男子ゴルフのダンロップ・フェニックスは20日、宮崎・フェニックスCCで開幕する。今季国内初参戦で3年連続11回目出場の松山英樹（33＝LEXUS）は18日、9ホールを回って調整した。14年に優勝するなど相性はいいが今年は状況が変わる。「世界基準」のコンセプトの下、名誉トーナメントアドバイザー青木功プロの助言で改修が行われ、総距離が75ヤード延び過去最長7117ヤードとなった上、パー71からパー70に変更された。松山は「4番