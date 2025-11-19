既存の保険証の期限切れが迫っているのに、その代わりとなる「マイナ保険証」の利用率は低迷したままだ。政府は、これ以上迷走を重ねて、現場を混乱させてはならない。企業の健康保険組合や公務員の共済組合などの健康保険証は、１２月１日で有効期限が切れる。対象者は約７７００万人に上る。後期高齢者や国民健康保険の保険証は７月以降、順次期限切れを迎えており、これで全国民の保険証が失効することになる。今後、医