歌手の中森明菜（60）が初めてニッポン放送「オールナイトニッポン」（ANN）でパーソナリティーを務める。来月12日放送の「中森明菜のオールナイトニッポンGOLD〜オールタイムリクエスト〜」（金曜後8・00）。4時間の長時間特番となる。2023年から毎年12月に中森の名曲を振り返る企画を行ってきた。3年目の今年は初めて「ANN」の看板を背負うだけに「どんなリクエストやメッセージを頂けるかとても楽しみです！」とコメントし