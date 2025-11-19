?世界の田中?こと皇治（３６）が取材に応じ、今後の展望を語った。昨年末にフェラーリで街路樹に激突して立ち去る交通事故を起こし、６月に「安全運転義務違反」として正式に処分が終了。これを受けて今年は例年より少し静かにしていた印象のある?モテてしゃあない男?だが、いよいよ動きを活発化させそうだ。大みそかの「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）参戦はあるのか。相変わらずの大放談に注目だ。