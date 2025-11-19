１８日に北京で行われた日中外交当局の局長協議では、高市首相の台湾を巡る国会答弁を中国側が改めて強く非難した。台湾問題で優位に立つことを狙った「宣伝戦」の側面があり、日本政府は事態の長期化も覚悟しつつ、冷静な対処に努める考えだ。（政治部岡部雄二郎、北京吉永亜希子）中国中央テレビは１８日夕、中国外務省庁舎での協議を終えて玄関に現れた劉勁松（リウジンソン）アジア局長と日本外務省の金井正彰アジア大