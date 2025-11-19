経済産業省は、キャッシュレス決済比率を２０２４年の５１・７％から３０年に６５％まで高める目標を打ち出す方針を固めた。キャッシュレス決済を全面導入した大阪・関西万博の店舗でレジ処理の時間が大幅に短縮された成果をアピールし、導入が遅れる中小企業や個人店を中心に浸透を図る。１２月にも有識者会議を開き、正式決定する。経産省は将来的に普及率を８０％に引き上げたい考えで、６５％は中間目標と位置づける。経