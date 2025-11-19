ブラジルで開催されている国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）のロゴ＝10日、ベレン（AP＝共同）【ベレン共同】日本政府が、地球温暖化に関する最新の研究成果を示す国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の総会を誘致することが18日、関係者への取材で分かった。開催時期は2027年後半。科学者が気候変動に関して議論し、温室効果ガスの量を評価する際の算定方法など科学的根拠を示す場になる。結果は各国が