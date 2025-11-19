カーリングのミラノ・コルティナ五輪世界最終予選（１２月５〜１１日、カナダ・ケロウナ）に臨む女子日本代表のフォルティウスが１８日、札幌市内で練習を公開した。五輪出場権を得られるのは８チームのうち上位２カ国。スキップ吉村紗也香（３３）は「いよいよ。身が引き締まる思い」と緊張感を漂わせつつ、「枠を勝ち取って五輪につなげたい」と意気込んだ。９月の日本代表候補決定戦では五輪２大会連続メダルのロコ・ソラー