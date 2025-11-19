ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が１８日、柳町達外野手（２８）に来季の「一塁起用オプション」を直接伝えたことを明かした。この日は福岡県内で球団ゴルフが開催され、昼食時の場で指揮官が本人に打診したという。今季の柳町はリーグ２位の打率２割９分２厘を記録し、６本塁打、５０打点はいずれもキャリアハイ。出塁率３割８分４厘で最高出塁率のタイトルも獲得し、攻撃面でチームをけん引した。小久保監督は一塁起用