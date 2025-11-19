Snow Man目黒蓮（28）が、俳優の真田広之（65）がプロデュースと主演を務め、世界各国で社会現象を巻き起こした配信ドラマ「SHOGUN将軍」のシーズン2に出演することが18日、発表された。今作で初登場となる「和忠(かずただ)」役を演じる。目黒が役者として世界デビューを果たす。国内外から大きな注目を集める新作への出演は、オーディションでつかみ取った。自身も一視聴者としてシーズン1から大きな感銘を受けており「日本人と