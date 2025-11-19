½÷Í¥Ì¾¼èÍµ»Ò¡Ê68¡Ë¤¬¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ç²è´Û¤ÇÆÏ¤±¤ë¡Ö2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹THE MOVIE¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè1ÃÆ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î½÷²¦ÀÄÃÓ½Õ¹á¤Î»ö·ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡ÊÇòÀî»Î´ÆÆÄ¡¢26Ç¯2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£¤½¤Î¼ç±é·Ð¸³¤â¤¢¤ë±ýÇ¯¤ÎÌ¾½÷Í¥¡¦Ì¾¼è¤¬¡¢ÎòÂåºÇ¹âÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¥«¥ê