タレント福留光帆（22）が18日、都内で俳優森田健作（75）がパーソナリティーを務める、NACK5「青春もぎたて、朝一番！」（11月30日午前6時30分）とニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（12月15日午後6時20分）の収録に参加した。福留の両番組への収録参加は、昨年10月以来1年1カ月ぶり。その際に京本政樹（66）と遭遇。連絡先を交換したことから、10月26日に公開された三重県四日市市のプロモーション映像第3弾「必見！四日