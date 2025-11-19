◆大相撲▽九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）東前頭５枚目・義ノ富士が初金星を獲得した。全勝だった横綱・大の里を押し出し、７勝目を挙げた。初土俵から１０場所目での金星は、年６場所制となった１９５８年以降で出島（元大関）に並ぶ史上５番目のスピード記録。関脇・安青錦は東前頭４枚目・玉鷲を寄り切って１敗を守り、トップに並んだ。１敗の大の里、安青錦を横綱・豊昇龍が１差で追い、３敗は義ノ富士、時