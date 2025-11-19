ＤｅＮＡの東克樹投手（２９）が来季から選手会長に就任することが１８日、分かった。６代続けて投手が選手会長を務める。選手会役員として大貫選手会長を支え、ロッカールームのモニター増設や防寒目的のニットキャップ導入、遠征時の試合前練習での短パン着用許可など、さまざまな取り組みを行った。責任感が強く、３年連続２ケタ勝利を挙げるなど実績も十分。尊敬する先輩の今永（現カブス）も務めた要職を担い、来季はグラ