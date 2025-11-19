◇国際親善試合日本３―０ボリビア（１８日・国立）日本はボリビアに３―０で勝利し、森保一監督の指揮１００戦目、年内最終戦を勝利で飾った。＊＊＊チームは９月から３か月連続となった親善試合を終え、年内の活動を締めくくった。今後は１２月５日のＷ杯組み合わせ抽選会を挟み、２６年３月に行われる欧州遠征（予定）が、メンバー発表前最後の活動となる。組み合わせ抽選会は米ワシントンでの開催。主将のＭＦ