女優の名取裕子（６８）が、タレントの友近（５２）とタッグを組み、映画「テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル」（白川士監督、来年２月６日公開）に主演することが１８日、分かった。「サスペンスの女王」として数々のサスペンスドラマに主演してきた名取が、テレビショッピングの女王としてスクリーンに帰ってくる。演じるのは、テレビショッピングで歴代最高売り上げを誇るレジェンドナビゲーターでカリス