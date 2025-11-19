女優の松下奈緒（４０）が来年１月期のフジテレビ系連続ドラマ「夫に間違いありません」（月曜・後１０時）に主演することが１８日、分かった。同局連ドラ主演は「アライブがん専門医のカルテ」（２０年）以来６年ぶりになる。おかざきさとこ氏のオリジナル脚本。松下は、ある日警察から「夫が川で事故死した」という事実を聞かされた聖子を演じる。遺体の所持品と身体的な特徴から夫と認め、保険金を受け取るが、１年後、亡