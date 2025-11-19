歌手の中森明菜（６０）が、１２月１２日にニッポン放送の一夜限りの特番「中森明菜のオールナイトニッポン（ＡＮＮ）ＧＯＬＤ〜オールタイムリクエスト〜」でパーソナリティーを務めることが１８日、分かった。３年目となった中森の名曲でつづるオールタイムリクエスト企画。今年は自身初となるＡＮＮのパーソナリティーとして出演し、ミッツ・マングローブと垣花正アナがパートナーを務める。リスナーからのリクエスト曲と