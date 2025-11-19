オリックス・曽谷龍平投手（２４）が１８日、栄養士と専属契約する考えを明かした。侍ジャパンの一員として１５日の韓国戦（東京Ｄ）に先発し、３回を完全投球。宮崎合宿からの代表生活を振り返り、慢心せず課題と向き合う決意を示した。「食事面も含めて、野球に取り組む意識が『まだまだだな』と思いました」。自身もルーズではなかったが、高橋宏（中日）は卵や鶏肉などをグラムで計量。写真を栄養士に送り、厳しく管理して