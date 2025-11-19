阪神・大山悠輔内野手（３０）が１８日、兵庫・西宮市内で契約更改交渉に臨み、甲子園の外野テラス席設置要望を却下された。「変えなくてはいけない球場。ずっと言い続けてきた」と同様の要望を数年間続けてきたことを明かしたが、竹内球団副本部長は「すぐにというわけにはいかない。ピッチャーが恩恵を受けているのは事実。高校野球もある」と否定した。甲子園では昨オフから銀傘の拡張工事が始まっており、２８年３月完成予