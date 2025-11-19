国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使したソフトバンク・東浜巨投手（３５）が１８日、獲得に興味を示す複数の球団から代理人に接触があったことを明かした。福岡・飯塚市内での球団納会ゴルフに出席。「（代理人から）いくつかあるというふうには聞いているんですけど、細かい話はまだです。本当にどうなるか分からないので、しっかり落ち着いてという感じです」と現状を説明した。年俸１億５０００万円（推定）で、獲得に補