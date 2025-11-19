◇サッカー国際親善試合日本3ー0ボリビア（2025年11月18日国立競技場）【松井大輔視点】鎌田が素晴らしい先制点を決め、後半は中村ら交代した選手が個の力を発揮。3バックも安定し、負傷者が多い割に今の日本は誰が出ても力を発揮できるチームになっている。その中で特に目を引いたのが左ウイングバックで先発した前田。上下動の運動に守備での貢献、速さが際立った。サイドに速い選手がいるのは日本の武器。最近のフ