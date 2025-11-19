俳優の松下奈緒が2026年1月スタートのカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜後10：00〜）で主演を務めることが、19日に発表された。家族を守るため犯罪に巻き込まれていく母親を演じる。【写真】総額3.5億円！ハイジュエリーのネックレスや指輪をまとって登場した松下奈緒警視庁は、川で発見された遺体を引き渡した相手が別の家族だったと発表した。「行方不明になっている男性に間違い