◇サッカー国際親善試合日本3ー0ボリビア（2025年11月18日国立競技場）【25年総括】25年は主力に故障者が相次ぐ中、実り多い1年になった。理想とする2、3チーム構成できる選手層に向け、大量72選手を招集して65人を起用。底上げを図り、MF佐野海、DF鈴木淳らが台頭した。24年まで2列目が多かったMF鎌田がボランチでも輝けることも確認できた。多数の組み合わせをテストし、戦術の幅も広がった。ウイングバックは攻撃的に