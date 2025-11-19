【サンフランシスコ＝小林泰裕】写真共有アプリ「インスタグラム」などの買収を巡り、米連邦取引委員会（ＦＴＣ）が反トラスト法（独占禁止法）違反の疑いで米ＳＮＳ大手メタ（旧フェイスブック）を提訴した訴訟で、米首都ワシントンの連邦地裁は１８日、「メタは独占企業ではない」との判断を示した。メタが事業分割を迫られる事態はひとまず回避された。地裁は１８日の書面で、インスタなどメタ傘下のＳＮＳと中国発の動画共