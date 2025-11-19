新潟アルビレックスBBは18日にアオーレ長岡で練習を行い、20日のアウェーでの東京Z戦に向けて準備した。前節の岡山戦から中3日となるが、チーム最年長の45歳であるPG五十嵐圭は「岡山戦でのプレータイムも長くないので問題はない」と頼もしく語った。3連勝とチームは好調を維持。五十嵐も「チームとして守る意識ができてきている」と手応えをにじませ「これを継続できるようにしたい」と厳しい日程でのアウェー戦ながら今季2度