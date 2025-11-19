まさかの結末となった。現地11月18日に開催された北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフでUAEがイラクと対戦。ホームでの第１レグを１−１で終えていたなか、この試合は１−２、アグリゲートスコア２−３で敗れ、36年ぶりのワールドカップ出場の夢が断たれた。52分に元鹿島アントラーズのカイオのゴールで先制し、一歩前に出たUAEは、しかし66分に追いつかれると、後半アディショナルタイムに痛恨のハンドでPKを献上。