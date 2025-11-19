米スポーツ専門局「ESPN」電子版のジェフ・パッサン記者は、このオフのFA市場において、最高額契約を手にする可能性がある先発投手として、フランバー・バルデス（32）、ディラン・シース（29）、今井達也（27）の3人を挙げている。パッサン記者は、ストーブリーグのスクープ連発で、情報精度も極めて高いことで知られている。パッサン記者によると先発投手の補強を最優先に掲げているのはメッツ、カブス、レッドソックス、オ