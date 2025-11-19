今年最後のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）と「第3回競輪祭女子王座戦」（優勝賞金590万円）が初日を迎える。競輪祭の注目は12Rだ。好枠の古性が中団を確保して捲る。三谷が番手を守る＜1＞＜5＞中心だが当地好走型の取鳥が橋本を連れてカマすと中四国の前残り＜1＞＜9＞、＜1＞＜2＞が狙える。よもや古性不発なら＜9＞＝＜2＞。穴は果敢な青野に乗れる佐々木龍。＜1＞古性優作ここに向けて質と量を高めて練習し