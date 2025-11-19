NY株式18日（NY時間14:10）（日本時間04:10） ダウ平均46279.30（-310.94-0.67%） ナスダック22579.21（-128.86-0.57%） CME日経平均先物49005（大証終比：+505+1.03%） 欧州株式18日終値 英FT100 9552.30（-123.13-1.27%） 独DAX 23180.53（-409.99-1.74%） 仏CAC40 7967.93（-151.09-1.86%） 米国債利回り 2年債 3.583（-0.027） 10年債 4.125（-0.014） 30年債 4.7