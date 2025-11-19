ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は力強い値動きを堅持しており、一時１５５．７０円付近まで上げ幅を伸ばしている。アナリストが２０２６年の見通しと市場戦略レポートを公表しており、その中で来年も円のボラティリティは高止まりする可能性が高いと述べている。 日銀による利上げとＦＲＢの利下げによって日米金利差が縮小し、日本の金融機関が資本を本国に還流させ、国内資産への投資を増やす動きが促されると指摘し