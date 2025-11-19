大分市佐賀関の大規模火災 大分市佐賀関で18日に発生した大規模な火災について、大分県は建物170棟以上に延焼したと発表しました。19日午前4時30分時点で鎮火には至っておらず、1人の安否がわかっていません。 ◆TOS 佐野格 記者「こちらは、大分市の佐賀関漁港です。対岸からも激しく炎が燃え上がっているのがよくわかります。懸命な消火活動が続いています」 大分県などによりますと、大分市佐賀関の火災は18日午後5時40