[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]鈴木彩艶と大迫敬介が不在の中、堂々の2試合連続クリーンシートだ。日本代表GK早川友基(鹿島)が14日のガーナ戦(○2-0)に続いてボリビア戦に先発。終始落ち着いたプレーで3-0の勝利に貢献し、森保ジャパンの年内の活動を最高の結果で締めくくった。「個人のパフォーマンスより、こっち(チームの勝利)が自分がより重視していたところ。代表の舞台でキーパーがいきなり替わったか