ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は4日目を迎える。注目は12Rだ。当地との相性の良さが際立つ西山。今回はSGウイナーとしては初めてとなる徳山周年。動きに課題を残すものの、意地を見せたいところ。何が何でもここはインから押し切りを図る。3日目は調整を外していた長田。合えば戦える足はある。手堅く差して好位を守りたい。納得の舟足にしている土屋は引き波のない外へと回す。3日目10Rに