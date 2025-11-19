ガールズ賞金ランク7位でボーダー上なのが、3年ぶりのガールズグランプリ出場を目指す山原さくら。「しびれますね」と自身の立ち位置を言葉で表現した。「調子はかなり良くなっている。勝っても負けても悔いのないレースをしたい」と力を込めた。この思いが好結果につながると読む。【3R】山原が力を出し切って好発進。＜3＞＝＜1＞、＜3＞＜2＞流し。【10R】先月の小倉F1で完全優勝した森田が脅威だ。＜2＞から＜1＞＜3＞