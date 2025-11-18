酪農学園大学（北海道江別市）では今年度も、北海道ワイン株式会社から「酪農学園大学ワイン2025」を発売。11月21日（金）にはホテルエミシア札幌（札幌市厚別区）で、完成報告会を開催する。このオリジナルワインは、同大の学生が中心となって製造したもの。現在、北海道ワイン株式会社の公式オンラインショップにおいて、1本1,925円（税込）で販売されている（限定1,000本）。 酪農学園大学では2016年度から「酪農学